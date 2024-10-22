В Казахстане построят культурный центр и жилой дом на изъятые активы

Почти $25 млн изъятых у коррупционеров средств пустят на социальные нужды в Казахстане. Так, в стране возведут жилой дом и культурный центр.

Казахстан направит изъятые коррупционные активы на строительство в разных городах страны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Одним из объектов станет культурный центр в Алматы. Площадь культурного учреждения составит более 3 тыс кв метров, здесь будут организованы площадки для проведения выставок, образовательных мероприятий. В культурном центре смогут бесплатно заниматься дети из социально незащищенных слоев населения.

В Шымкенте на возвращенные в бюджет преступно нажитые активы возведут жилой дом. Планируется, что квартиры в нем получат нуждающиеся семьи.

Общий объем запущенных в оборот активов составит порядка $25 млн.