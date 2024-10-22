Вестник Кавказа

В Казахстане построят культурный центр и жилой дом на изъятые активы

В Казахстане построят культурный центр и жилой дом на изъятые активы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти $25 млн изъятых у коррупционеров средств пустят на социальные нужды в Казахстане. Так, в стране возведут жилой дом и культурный центр.

Казахстан направит изъятые коррупционные активы на строительство в разных городах страны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны. 

Одним из объектов станет культурный центр в Алматы. Площадь культурного учреждения составит более 3 тыс кв метров, здесь будут организованы площадки для проведения выставок, образовательных мероприятий. В культурном центре смогут бесплатно заниматься дети из социально незащищенных слоев населения. 

В Шымкенте на возвращенные в бюджет преступно нажитые активы возведут жилой дом. Планируется, что квартиры в нем получат нуждающиеся семьи. 

Общий объем запущенных в оборот активов составит порядка $25 млн.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Четыре жизни унесло ДТП в Атырауской области

Четыре жизни унесло ДТП в Атырауской области

Алиев поздравил Токаева с Днем республики

Алиев поздравил Токаева с Днем республики

Путин направил Токаеву поздравление с Днем республики

Путин направил Токаеву поздравление с Днем республики

В Казахстане отмечают День республики

В Казахстане отмечают День республики

Авиалайнеры Qazaq Air начинают ежедневно летать между Астаной в Жезказганом

Авиалайнеры Qazaq Air начинают ежедневно летать между Астаной в Жезказганом

Казахстан включен в престижный рейтинг стран для путешествий в 2025 году

Казахстан включен в престижный рейтинг стран для путешествий в 2025 году

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

Казахстан хочет продлить запрет на вывоз своего топлива

Казахстан хочет продлить запрет на вывоз своего топлива

В Астане прошло заседание рабочей группы по вопросам Каспия

В Астане прошло заседание рабочей группы по вопросам Каспия

В Мангистауской области откроется опреснительный завод

В Мангистауской области откроется опреснительный завод

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы