Кубань потратит 1,5 млрд рублей на ремонт сотни школ

Капитальный ремонт 121 школы планируют провести в Краснодарском крае нынешним летом. Информацию об этом озвучил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он сообщил, что на обновление учебных учреждений будет потрачено порядка 1,5 млрд рублей.
Обновить школы планируется в 38 населенных пунктах.
"Где-то работы уже выполнили, в других к ним пока приступают, заключают контракты с подрядчиками. В зданиях заменят кровли, обновят спортзалы и пищеблоки, приведут в порядок классы, благоустроят прилегающие территории"
– Вениамин Кондратьев
Сообщается, что в планах у властей отремонтировать спортивные зоны, зону общепита и заменить кровлю.
Кроме этого в двух десятках школ займутся благоустройством территорий. Еще два учебных учреждения обновятся по федеральной программе.