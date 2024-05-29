Вестник Кавказа

Кубань потратит 1,5 млрд рублей на ремонт сотни школ

Кубань потратит 1,5 млрд рублей на ремонт сотни школ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодарского края намерены вложить порядка 1,5 млрд рублей на реконструкцию более сотни школ в 38 населенных пунктах.

Капитальный ремонт 121 школы планируют провести в Краснодарском крае нынешним летом. Информацию об этом озвучил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он сообщил, что на обновление учебных учреждений будет потрачено порядка 1,5 млрд рублей.

Обновить школы планируется в 38 населенных пунктах.

"Где-то работы уже выполнили, в других к ним пока приступают, заключают контракты с подрядчиками. В зданиях заменят кровли, обновят спортзалы и пищеблоки, приведут в порядок классы, благоустроят прилегающие территории"

– Вениамин Кондратьев

Сообщается, что в планах у властей отремонтировать спортивные зоны, зону общепита и заменить кровлю.

Кроме этого в двух десятках школ займутся благоустройством территорий. Еще два учебных учреждения обновятся по федеральной программе.

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