На Кубани появится «Новый Краснодар»

В ближайшее время начинается возведение нового района кубанской столицы под названием «Новый Краснодар». Здесь на 1,5 тыс га расположатся жилые комплексы, коммерческие объекты, образовательные учреждения, парки, спортивные сооружения, а также всю необходимую инфраструктуру

В 2024 году в Краснодаре планируют начать реализацию уникального проекта – «Нового Краснодара». Этот новый район будет расположен в северо-восточной части города и станет одним из крупнейших строительных проектов не только в регионе, но и во всей России. Работа над концепцией нового района уже завершена.

«Много было мнений. Мы всех их попытались скомпилировать. Получили на текущий момент такую концепцию. Площадь «Нового Краснодара» составит 1,5 тысячи га. На территории возведут 5,5 млн кв. метров жилья и 800 тыс. кв. метров коммерческих торговых помещений. В новом районе построят 22 школы, 36 детских садов, восемь поликлиник, три театра, музея и конгресс-холла»

– руководитель департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края Илья Поздняков в беседе с РБК.

Что представляет собой «Новый Краснодар»?

Новый район «Новый Краснодар» будет включать в себя современные жилые комплексы, коммерческие объекты, образовательные учреждения, парки, спортивные сооружения, а также всю необходимую инфраструктуру. Особое внимание уделено экологической составляющей проекта: большое количество зеленых насаждений, велодорожки, пешеходные зоны и парковые зоны сделают новый район экологически чистым и удобным для проживания.

Ожидается, что строительство «Нового Краснодара» не только изменит городской ландшафт, но и создаст дополнительные рабочие места, привлечет инвестиции в регион, повысит уровень жизни горожан.