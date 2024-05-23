В Краснодаре подорожают парковки

Власти Краснодара повысят стоимость парковок с 10 до 30 рублей в час. Об этом сообщил глава Краснодара.

Припарковаться в столице Кубани станет дороже на 20 рублей, так как власти города повысят стоимость часа парковки с 10 до 30 рублей. По словам главы города, заполняемость стоянок превышает 85%, при оптимальных 70%.

«Это говорит о том, что необходимо проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости автомобилей. Благодаря этому мы также сможем пополнять наш дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт дорог столицы Кубани»

– глава Краснодара Владимир Архипов

Причиной такого шага, как утверждают власти, является необходимость обеспечения обслуживания и ремонта парковочных площадей, а также содействие в регулировании потока автотранспорта в городе. Кроме того, средства будут направляться на ремонт дорожного фонда.