Вестник Кавказа

В Краснодаре подорожают парковки

В Краснодаре подорожают парковки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодара повысят стоимость парковок с 10 до 30 рублей в час. Об этом сообщил глава Краснодара.

Припарковаться в столице Кубани станет дороже на 20 рублей, так как власти города повысят стоимость часа парковки с  10 до 30 рублей. По словам главы города, заполняемость стоянок превышает 85%, при оптимальных 70%.

«Это говорит о том, что необходимо проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости автомобилей. Благодаря этому мы также сможем пополнять наш дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт дорог столицы Кубани»

– глава Краснодара Владимир Архипов

Причиной такого шага, как утверждают власти, является необходимость обеспечения обслуживания и ремонта парковочных площадей, а также содействие в регулировании потока автотранспорта в городе. Кроме того, средства будут направляться на ремонт дорожного фонда.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1210 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи этим летом ждет больше 4,6 млн туристов

Сочи этим летом ждет больше 4,6 млн туристов

На Кубани выявлены зараженные клещи

На Кубани выявлены зараженные клещи

На Кубани взорвали бомбу времен Великой Отечественной войны

На Кубани взорвали бомбу времен Великой Отечественной войны

Сколько стоит отдых в Геленджике в этом году?

Сколько стоит отдых в Геленджике в этом году?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы