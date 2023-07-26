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Крымские туркомпании поддерживают финансами

Крымские туркомпании поддерживают финансами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несмотря на то, что крымским туристическим компаниям есть, что показать туристам, из-за сложной ситуации на полуострове правительство России по поручению президента страны решило поддержать отрасль финансами.

Туркомпании Крыма снова оказались в непростой ситуации, и чтобы удержать их на плаву, правительство России помогает им финансами, чтобы сохранить отрасль и коллективы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Непрекращающиеся атаки на полуостров вызывают беспокойство у туристов, собиравшихся изучить крымские достопримечательности и провести отпуск на крымских пляжах, и сейчас особенно остро ощущается их отсутствие – пустуют отели и санатории, не востребованы туристические маршруты, пустуют дегустационные залы – страдает вся отрасль гостеприимства.

Поручению президента России Владимира Путина правительство оказало дополнительную поддержку туротрасли полуострова, рассказал на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ Михаил Мишустин.

"Выделили два миллиарда семьсот миллионов рублей в этом году. Чтобы компании могли предоставить единовременные выплаты своим сотрудникам и сохранить коллективы. Продолжили вести бизнес"

- Михаил Мишустин

Меры поддержки коснутся более трех с половиной тысяч крымских предприятий отрасли, добавил председатель правительства России.

АТОР: россияне полюбили красоты Крыма

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