АТОР: россияне полюбили красоты Крыма

Опубликовано: 21:38, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы полюбили отдыхать в Крыму, и никакие политические и природные катаклизмы не скажутся на его популярности – отдых на полуострове остается популярным и массовым, только за нынешний сезон его курорты примут до 4,5 млн туристов.

Крым остается массовым направлением отдыха россиян, и на это не повлияют даже продолжающиеся аннуляции туров, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Крым остается массовым направлением и примет 4-4,5 миллиона туристов"

- Сергей Ромашкин

Как пояснил профессионал сферы гостеприимства, туристический сезон в Крыму в разгаре, и потери туристов из-за участившихся отказов от поездки на итоги высокого сезона особо не повлияют – это происходит и из-за природных катаклизмов – ливней, града, штормов, которые здесь нечасто, но все же случаются, но если предложить отдыхающим понятные каналы доставки, они все равно приедут, - отметил вице-президент АТОР, передает РИА Новости.

"В Крыму всегда планировали отдых настоящие любители этого полуострова. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым и, значит, эта ситуация их устраивает, и, допускаю, что люди хотят поддержать Крым в этой ситуации, так как, по большому счету, геополитическая ситуация не изменилась за год"

- Сергей Ромашкин

Ранее АТОР прогнозировала, что туристический поток в Крым по итогам 2023 года может быть на 15-20% меньше, чем годом ранее.