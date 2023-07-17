Крым рискует оказаться без туристов

Опубликовано: 11:31, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП на мосту в Крым создаст серьезные проблемы для туристической отрасли в регионе. Пока массовой аннуляции туров не наблюдается.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский предупредил о том, что несмотря на отсутствие аннуляций туров в Крым, отмены будут происходить.

По его словам, для этого есть масса причин, в том числе транспортная.

«Как минимум, аннуляции будут со стороны тех, кто направлялся на отдых в Крым, и им нужно перебронировать на другое направление... И объем аннуляции, наверняка, будет немалый»

– Илья Уманский

Ранее сообщалось о том, что сегодня произошло ЧП на Крымском мосту, в результате чего транспортное движение было приостановлено. Крым с материком связывает переправа. Также открыто движение поездов.

Также известно о том, что крымские отельеры решили полить размещение для тех, кто собирался выезжать сегодня. Кроме того, туристам, опадавших с заездом в связи с ЧП отменили штрафы. Для передвижения туристов организованы альтернативные маршруты.