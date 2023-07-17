Стало известно о состоянии выжившей при ЧП на Крымском мосту девочки

Опубликовано: 11:28, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пострадавшая при ночном ЧП на Крымском мосту девочка находится в сознании. Врачи оценивают ее состояние как средне-тяжелое. Девочка лишилась родителей минувшей ночью.

Девочка, осиротевшая этой ночью при ЧП на Крымском мосту, находится в состоянии средней тяжести. Ее планируется перевести в больницу Краснодара из Темрюка.

Состояние 14-летнего ребенка врачи оценивают как средней тяжести: подросток в сознании и дышит самостоятельно, угрозы жизни нет. У пострадавшей, которая доставлена в Темрюкскую ЦРБ, диагностировано повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка лежит в реанимации и может быть переведена в другую больницу.

"Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в Краснодар. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы"

– вице-губернатор Анна Минькова

Трагедия на мосту

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован беспилотниками ВСУ, в момент теракта по мосту двигалась машина, в которой находилась семья из Белгородской области - мама, папа и дочка ехали на отдых в Крым. В результате атаки девочка-подросток получила различные травмы, оба ее родителя погибли. С осиротевшим ребенком работают психологи.