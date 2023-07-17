Крымский мост остановлен после ЧП

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто после ЧП. Об этом проинформировал глава региона Сергей Аксенов. Дополнительной информации о характере случившегося не приводится.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы"
– Сергей Аксенов
Региональный лидер заявил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00
Далее призвал сохранять спокойствие и ориентироваться только на достоверные источники данных.
Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пункт пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп, которые соединяют Крым с Херсонской областью, работают в штатном режиме.
В свою очередь, в Минтрансе отметили, что конструкции моста не повреждены. Специалист проводят исследование объекта.