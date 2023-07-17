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Крымский мост остановлен после ЧП

Крымский мост остановлен после ЧП
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение по Крымскому мосту приостановлено в результате ЧП. Дополнительных данных нет. Аксенов призвал сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто после ЧП. Об этом проинформировал глава региона Сергей Аксенов. Дополнительной информации о характере случившегося не приводится.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы"

– Сергей Аксенов

Региональный лидер заявил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00

Далее призвал сохранять спокойствие и ориентироваться только на достоверные источники данных.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пункт пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп, которые соединяют Крым с Херсонской областью, работают в штатном режиме.

В свою очередь, в Минтрансе отметили, что конструкции моста не повреждены. Специалист проводят исследование объекта.

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