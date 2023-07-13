Крымский мост снова собрал трехчасовую пробку

Непогода на Кубани вновь провоцирует пробку на Крымском мосту в сторону Крыма, по большей части она состоит из автомобилей самостоятельных туристов, которые предпочли природным катаклизмам и закрытым кубанским пляжам более спокойный отдых на полуострове.
Проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края ожидают более 600 автомобилей, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
"07.00. В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания около трех часов"
- Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ
Со стороны Керчи затруднений нет, добавляет канал.