Крымский мост снова собрал трехчасовую пробку

Опубликовано: 8:29, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода на Кубани вновь провоцирует пробку на Крымском мосту в сторону Крыма, по большей части она состоит из автомобилей самостоятельных туристов, которые предпочли природным катаклизмам и закрытым кубанским пляжам более спокойный отдых на полуострове.

Проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края ожидают более 600 автомобилей, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"07.00. В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания около трех часов"

- Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ

Со стороны Керчи затруднений нет, добавляет канал.