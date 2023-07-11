Непогода на Кубани перенаправила туристов в Крым

Ухудшение погоды в Краснодарском крае неожиданно сыграло на руку крымскому турбизнесу: на полуостров устремилось большинство самостоятельных туристов, которые раньше планировали ограничиться на отдыхе пляжами Кубани.
Как полагают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства, прирост турпотока в Крым за эту неделю может составить 10-15%, и это уже заметно по выросшему трафику на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани, рассказал президент организации Алексей Волков, передает РИА Новости.
"На подъездах к Крымскому мосту уже наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля - больше 1,2 тыс машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом"
- Алексей Волков
Что касается погоды на Кубани, прогнозы синоптиков довольно пессимистичны: по обновленным данным, ливни в крае продолжатся, они будут сопровождаться усилением ветра и будут способствовать подъему уровня рек. Штормовое предупреждение в крае продлено до 12 июля.