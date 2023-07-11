Непогода на Кубани перенаправила туристов в Крым

Опубликовано: 7:54, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вполне ожидаемо самостоятельные туристы, планировавшие отдохнуть на Черном море в Сочи и Анапе, после ливней и закрытия популярных кубанских пляжных локаций немного продлили маршрут своих "железных коней" до Крыма – как результат, Крымский мост снова собирает пробки.

Ухудшение погоды в Краснодарском крае неожиданно сыграло на руку крымскому турбизнесу: на полуостров устремилось большинство самостоятельных туристов, которые раньше планировали ограничиться на отдыхе пляжами Кубани.

Как полагают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства, прирост турпотока в Крым за эту неделю может составить 10-15%, и это уже заметно по выросшему трафику на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани, рассказал президент организации Алексей Волков, передает РИА Новости.

"На подъездах к Крымскому мосту уже наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля - больше 1,2 тыс машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом"

- Алексей Волков

Что касается погоды на Кубани, прогнозы синоптиков довольно пессимистичны: по обновленным данным, ливни в крае продолжатся, они будут сопровождаться усилением ветра и будут способствовать подъему уровня рек. Штормовое предупреждение в крае продлено до 12 июля.