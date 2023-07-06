Крымский мост снова собирает пробки

Опубликовано: 10:49, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Подъезд к Крымскому мосту продержался без автомобильных пробок всего один день – сегодня утром заторы образовались перед Молдавановкой и в горячем Ключе, их общая длина снова составила 13 километров.

Сегодня утром на дорогах к морю в Краснодарском крае снова образовались заторы, и снова – совсем немаленькие: только перед селом Молдавановка длина затора составила около 10 км, говорят данные "Яндекс.Карт".

Еще одна автомобильная пробка на пути к Черному морю растянулась в Горячем Ключе – здесь на участке трассы М-4 "Дон" образовался затор длиной больше трех километров. Причем начинается он именно том, где ведутся дорожные работы, передает портал Юга.ру.

Напомним, в понедельник, 3 июля, протяженность затора перед Крымским мостом составляла около 13 километров, накануне пробки у моста уже не было. Пика с заторами в регионе в Минтрансе РФ ожидают 16-17 июля.