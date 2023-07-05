Крымский мост избавили от очередей

Опубликовано: 14:22, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымский мост очистили от автомобильных пробок – теперь их нет ни с одной стороны транспортной артерии, сообщил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

Очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края сегодня днем нет, нет очереди для проезда по мосту и со стороны Крыма, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По поручению главы Республики Крым Аксtнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30, пробки со стороны Республики Крым нет", - написал Лукашенко.

Проехав по мосту на сторону Кубани, он также констатировал: "Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в понедельник утром длина затора перед Крымским мостом составляла 13 километров, ситуацию взяла на контроль прокуратура Краснодарского края, которая инициировала проверку ответственных за организацию пропуска машин через Крымский мост со стороны Кубани. На место для определения причин и условий возникновения затруднений в движении выезжал заместитель прокурора края Павел Гвоздев.