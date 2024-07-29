Вестник Кавказа

Крупнейший за последние годы обмен заключенными произошел в Турции

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции подтвердили крупнейший за последние годы обмен заключенными. Он произошел в аэропорту Анкары.

В четверг, 1 августа, в Турции состоялся самый крупный за последнее время обмен заключенными. Соответствующую информацию подтвердила Национальная разведывательная организации республики.

"Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции – самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключенными из 7 стран"

 – турецкое ведомство                 

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Соединенные Штаты провели обмен 26 заключенными. Он был организован в аэропорту Анкары.

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