Крупнейший за последние годы обмен заключенными произошел в Турции

В Турции подтвердили крупнейший за последние годы обмен заключенными. Он произошел в аэропорту Анкары.
В четверг, 1 августа, в Турции состоялся самый крупный за последнее время обмен заключенными. Соответствующую информацию подтвердила Национальная разведывательная организации республики.
"Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции – самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключенными из 7 стран"
– турецкое ведомство
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Соединенные Штаты провели обмен 26 заключенными. Он был организован в аэропорту Анкары.