Турция поставила Армении азербайджанское условие

Анкара готова открыть границу с Арменией, но для этого Еревану необходимо выполнить важное условие. Какое именно – назвал глава МИД Турции.

Открытие границы между Турцией и Арменией вполне возможно, если армянские власти выполнят определенное условие. О нем рассказал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Он напомнил, что переговоры между Ереваном и Баку по мирному договоре между Арменией и Азербайджаном продолжаются.

"Если процесс нормализации будет завершен, мы активируем позитивный сценарий, то есть можем открыть ворота на границе"

– Фидан

Напомним, 30 июля прошла очередная, пятая по счету встреча спецпредставителей Турции и Армении. Делегации во главе с Сердаром Кылычем и Рубеном Рубиняном провели переговоры на границе. На них стороны достигли двух договоренностей. Одна касается взаимного упрощения визовых процедур для тех, у кого есть дипломатические паспорта. Вторая связана с оценкой технических потребностей, касающихся запуска погранперехода Ахурик/Акьяка. Его предполагается открыть на железной дороге.

Турция ускоряет подписание мирного договора Баку и Еревана

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко отметил, что фактор открытия турецкой границы дополнительно стимулирует Армению двигаться к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

"Конечно, такой фактор определенно влияет на поведения армянских властей. В целом, Армения готова подписать договор с Азербайджаном и без этого фактора в силу внутренних причин и переориентации с России на США. Но открытие турецкой границы при условии подписания мирного договора с Баку – это очень важный стимул, поскольку оно позволит Армении получить прямой выход на мировой рынок", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, это только дополнительный мотив в решениях правительства Никола Пашиняна, который не действовал бы в отсутствие более важных причин для Армении работать над заключением мирного договора с Азербайджаном. В первую очередь Ереван ведет переговоры с Баку все-таки из-за изменившейся внутриполитической ситуации, которая делает армяно-азербайджанский мир реализуемым с армянской стороны, и из-за смены внешнеполитического вектора с союзничества с РФ на более тесные отношения с Европой и США", - добавил Станислав Ткаченко.

Эксперт подчеркнул, что выгоды Армении от прямого доступа к турецкой территории очевидны. "С открытием турецкой границы Армения получит значительное снижение транзакционных издержек во внешней торговле. Сейчас дорог, которые соединяют Армению с внешним миром, не очень много. Есть довольно сложная дорога в Иран, есть доступная, но ограниченная по пропускной способности трасса в Грузию. А через границу в Турцию есть несколько дорог, сразу открывающих доступ к Средиземноморью", - обратил внимание член "Валдая".

"Когда граница будет открыта, армянские компании получат возможность вывозить товары, а граждане – путешествовать более простыми маршрутами. В этом будет существенный и экономический эффект, и, я думаю, политический эффект. Армянские граждане последние 30 лет чувствовали себя в блокаде, и выход из блокады будет иметь для них большое значение", - заключил Станислав Ткаченко.