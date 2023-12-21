Кремль: у Баку и Еревана есть политическая воля для мирного договора

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Азербайджан и Армения в скором времени могут подписать мирный договор.

Власти Азербайджанской Республики и Республики Армения движутся к тому, чтобы заключить мирный договор. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков по итогам завершившегося неформального саммита СНГ.

"Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена. Главное, мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. И конечно, мы это поддерживаем"

– Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что заключение мира будет полезно для всего региона.

Он отметил, что в рамках саммита лидеров СНГ переговоры между Арменией и Азербайджаном не проводились, но была возможность для кратких обсуждений.

"Нет, переговоров вчера они не проводили. Но всегда подобные мероприятия и неформальный саммит СНГ, в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так и было на этот раз. Все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам"

– Дмитрий Песков

Почему у Пашиняна появилась политическая воля?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что стимулирует Никола Пашиняна проявлять сейчас политическую волю на подписание мирного договора, какой раньше у него не было.



"Руководству Армении нужно продемонстрировать некий позитивный сценарий будущего развития республики. С этим у него проблемы. Да, конечно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге говорили, что рост ВВП Армении в этом году был заметный и доходы физических лиц увеличились – но это скорее результат геополитических проблем в мире, так как они частично разрешаются через территорию Армении. Речь и о переезде в Ереван релокантов, и о провозе через Армению ряда транзитных потоков товаров. Все понимают, что это не системная, не долгосрочная политика", - прежде всего сказал он.



"В долгосрочной перспективе Армению, конечно, должна интересовать система логистической связанности, в которой она будет представлена как один из важнейших элементов на Южном Кавказе. Отсюда необходимость подписания договора с Азербайджаном. Без этого никакой логистической связанности на территории Армении не будет. Будем надеяться, что встречи в Санкт-Петербурге помогут Николу Пашиняну избавиться от попыток верить в привлечение инвестиций из Евросоюза и в целом в содержание Армении за западный счет. Никого Евросоюз просто так содержать не будет, никаких идей "давайте нальем денег, и будет все хорошо" там нет", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

"В мире достаточно сложная экономическая ситуация, не все так просто в крупнейших экономиках еврозоны. Все говорят о серьезной рецессии, которая может наступить уже в 2024 году, да и 2023 год заканчивается не на позитивной ноте. Поэтому ожидание более активного развития на пространстве СНГ – это важный этап, который должен стать стратегией будущего Армении. А чтобы он реализовался, нужен мирный договор с Азербайджаном. За последние три года после ноябрьских соглашений 2020 года принципиально ничего не изменилось, но просто понимание стало более четким, более жестким", - добавил политолог.

"На самом деле, Армения основные инвестиции и основной экономический потенциал развития черпает в контактах в рамках ЕАЭС. Если бы Армения не присутствовала на этом мероприятии, встал бы вопрос ее председательства в ЕАЭС и дальнейшего участия. Это был бы серьезнейший удар по экономике Армении. Поэтому не присутствовать на заседании, где Армении переходит председательство в Евразийском экономическом союзе, было нельзя. Поэтому, конечно, Никол Пашинян приехал. А приехав, он не мог отказаться и от неформального саммита глав СНГ", - заключил Дмитрий Солонников.