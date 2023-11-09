Когда откроется КПП на армяно-турецкой границе? Ответ из Еревана

В Погранпункт на границе Армении и Турции будет готов к вводу в эксплуатацию на следующей неделе. Он может заработать после реализации договоренности для открытия границы.

Глава комитета по госдоходам Армении Рустам Бадасян рассказал о планах Еревана ввести в эксплуатацию контрольно-пропускной пункт "Маргара" на армяно-турецкой границе.

По его словам, ввод КПП на границе двух государств в эксплуатацию должен состояться на следующей неделе. Он отметил, что погранпункт практически готов.

"Есть конкретные сроки, указанные в договоре о строительстве. Но на следующей неделе он, скорее всего, будет готов. Практически вся работа выполнена"

- Руслан Бадасян

Чиновник заявил, что пункт заработает только после реализации двусторонней договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и носителей дипломатических паспортов.

При этом Бадасан не раскрыл сроки открытия границы с Турцией, заявив, что это не в его компетенции.