Когда откроется КПП на армяно-турецкой границе? Ответ из Еревана

Глава комитета по госдоходам Армении Рустам Бадасян рассказал о планах Еревана ввести в эксплуатацию контрольно-пропускной пункт "Маргара" на армяно-турецкой границе.
По его словам, ввод КПП на границе двух государств в эксплуатацию должен состояться на следующей неделе. Он отметил, что погранпункт практически готов.
"Есть конкретные сроки, указанные в договоре о строительстве. Но на следующей неделе он, скорее всего, будет готов. Практически вся работа выполнена"
- Руслан Бадасян
Чиновник заявил, что пункт заработает только после реализации двусторонней договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и носителей дипломатических паспортов.
При этом Бадасан не раскрыл сроки открытия границы с Турцией, заявив, что это не в его компетенции.