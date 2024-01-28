Кобахидзе сообщил об активной работе для начала переговоров по вступлению в ЕС

Премьер Грузии пообщался во вторник в Брюсселе с главой европейской дипломатии. На встрече обсуждались дальнейшие отношения республики с ЕС.

Правительство Грузии продолжает активно работать над тем, чтобы приступить к переговорам с Европейским союзом о вхождении в состав сообщества. Такое заявление сделал в ходе встречи с главой европейской дипломатии премьер-министр страны.

"На встрече Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата по членству в Евросоюз и отметил, что предоставление статуса является результатом интенсивных усилий и шагов, предпринятых грузинскими властями, и правительство продолжает активно работать над переходом к следующему этапу - открытию переговоров по вступлению в Евросоюз"

– администрация правительства

Кобахидзе выразил благодарность Жозепу Боррелю за поддержку и тесное сотрудничество между Грузией и ЕС.

Помимо этого, на встрече также обсуждались текущие отношения Грузии с Россией.