Премьер Грузии заявил, что коалиционное правительство в республике исключено, потому что правящая партия имеет поддержку общества и может получить до 60% голосов на предстоящих выборах в парламент.

В правительстве Грузии не будет создана коалиция из-за поддержки общественности правящей верхушки. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Отсутствие возможности формирования коалиционного правительства он связал с тем, что до 60% граждан поддерживают правящую партию.

"За последний год мы имеем непоколебимую поддержку общественности между 55 и 60%. В такой ситуации коалиция вообще практически исключена. До выборов осталось 7-8 месяцев, но существенных изменений, естественно, мы не ожидаем. Оппозиция, особенно ее радикальная часть, обречена на провал"

– Ираклий Кобахидзе

Отмети, что коалиция во власти возможна при отсутствии лидирующей партии, которая сможет собрать необходимое количество голосов для создания конституционного большинства на предстоящих парламентских выборах в Грузии.