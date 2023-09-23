Кисловодск обновляет рекорды по турпотоку 

Опубликовано: 7:01, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост потока туристов в Кисловодск связан с высоким уровнем благоустройства горда, а также с множеством культурных и спортивных мероприятий.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев поделился данными о том, что курорт продолжает наращивать показатели турпотока.

По его словам, только за три летних месяца в город приехало 128 тыс туристов, что на 75% больше доковидных уровней.

«Этим летом в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 128 тысяч человек со средним сроком пребывания. В 2019 году в июне, июле и августе в здравницах Кисловодска отдохнуло около 73 тысяч гостей»

– Евгений Моисеев

Градоначальник связал рост интереса к курорту как с высоким уровнем инфраструктурного развития города, так и ростом числа культурных и спортивных событий.

Моисеев также обратил внимание на важную деталь: средства, полученные от туристов, идут на благоустройство города.

Кроме того, благодаря туристам у местных жителей появляется возможность подзаработать.