Кисловодск обновляет рекорды по турпотоку 

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев поделился данными о том, что курорт продолжает наращивать показатели турпотока.
По его словам, только за три летних месяца в город приехало 128 тыс туристов, что на 75% больше доковидных уровней.
«Этим летом в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 128 тысяч человек со средним сроком пребывания. В 2019 году в июне, июле и августе в здравницах Кисловодска отдохнуло около 73 тысяч гостей»
– Евгений Моисеев
Градоначальник связал рост интереса к курорту как с высоким уровнем инфраструктурного развития города, так и ростом числа культурных и спортивных событий.
Моисеев также обратил внимание на важную деталь: средства, полученные от туристов, идут на благоустройство города.
Кроме того, благодаря туристам у местных жителей появляется возможность подзаработать.