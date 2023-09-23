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Кисловодск обновляет рекорды по турпотоку 

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рост потока туристов в Кисловодск связан с высоким уровнем благоустройства горда, а также с множеством культурных и спортивных мероприятий. 

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев поделился данными о том, что курорт продолжает наращивать показатели турпотока. 

По его словам, только за три летних месяца в город приехало 128 тыс туристов, что на 75% больше доковидных уровней. 

«Этим летом в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 128 тысяч человек со средним сроком пребывания. В 2019 году в июне, июле и августе в здравницах Кисловодска отдохнуло около 73 тысяч гостей»

– Евгений Моисеев

Градоначальник связал рост интереса к курорту как с высоким уровнем инфраструктурного развития города, так и ростом числа культурных и спортивных событий. 

Моисеев также обратил внимание на важную деталь: средства, полученные от туристов, идут на благоустройство города.

Кроме того, благодаря туристам у местных жителей появляется возможность подзаработать. 

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