Вестник Кавказа

Казахский обряд беташар включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Казахская свадьба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Комитет ЮНЕСКО признал обряд беташар частью культурного "кода" человечества. Обряд является важной частью традиционной свадебной церемонии в Казахстане и Узбекистане.

Свадебный обряд беташар, распространенный у казахов и узбеков, стал частью нематериального наследия ЮНЕСКО, поведал государственный советник Казахстана Ерлан Карин.

Признание обряда частью мирового наследия произошло в рамках заседания комитета организации в столице Парагвая Асунсьоне. 

Отметим, что беташар – это обряд представления невесты семье жениха. Согласно обычаю, лицо невесты было закрыто покрывалом. Девушку вели к родственникам будущего мужа молодые женщины, а также исполнитель народных песен, которому и выпадала честь познакомить невесту с семьей жениха.  После снятия платка и знакомства наступало время чаепития. 

В современных реалиях обряд сохраняет больше символическое значение, так как родственники мужа знакомятся с невестой до обряда.

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