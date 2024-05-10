Израиль даст Турции «сионистский ответ»

Уместным «сионистским ответом» на позицию Турции, власти которой приняли сторону Палестины в палестино-израильском конфликте, будет введение 100% пошлины на все турецкие товары, привозимые в Израиль. С инициативой выступил Минфин Израиля.

Власти еврейского государства заявили о намерении ведения стопроцентной пошлины на все товары, которые поставляются из Турции. Мера будет действовать до окончания срока президентства нынешнего лидера страны.

«Пошлина в 100% на импорт из Турции до конца срока Эрдогана. Увеличение пошлины на импорт из Турции – это уместный сионистский ответ Эрдогану»

– глава Минфина Израиля

Далее глава израильского финансового ведомства заявил о том, что Израиль также принял решение приостановить торговлю с турецкой стороной. В частности будет расторгнуть соглашения о свободной торговле. Далее он отметил, что страна диверсифицирует импорт и товары из Турции заменят такие поставщики как Китай и Кипр.