Израиль расширит операцию в Рафахе

Израиль намерен расширить операцию в Рафахе. В то же время это не одобряют США.

Глава Минобороны еврейского государства заявил о том, что к операции в Рафахе будут привлечены дополнительные силы.

«Несколько туннелей в этом районе были разрушены нашими силами, и скоро будут разрушены еще больше туннелей. Это действие будет усиливаться. ХАМАС – это не та организация, которая может сейчас восстановиться»

– Йоав Галант

В то же время отметим, что сегодня Израиль посетит Советник США по национальной безопасности. Он проведет встречу с главой правительства. Напомним, что власти еврейского государства обещали, что широкомасштабных действий в Рафахе не будет.