Из Москвы в Анапу запущен новый автобус

Автобусный маршрут Москва-Анапа запущен на прошлой неделе от автовокзала "Красногвардейский". Добраться до море на автобусе можно примерно за сутки.

В связи с наступлением высокого летнего сезона из Москвы на курорты Краснодарского края запущен новый автобусный рейс.

Отправиться на отдых на море в Анапу или соседние курорты можно с 17 июня, рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

"Промежуточные остановки на маршруте: Горячий Ключ, Архипо-Осиповка, Геленджик, Новороссийск"

– Автовокзалы Москвы

Путешествие начинается с автовокзала «Красногвардейский» в 14.15 в дни отправления. Дорога займет около суток. Билет на взрослого обойдется в 5 тыс рублей без багажа, в 5,5 тыс рублей с багажом. Детский билет на пассажиров младше 12 лет можно приобрести за 2,5 тыс рублей.