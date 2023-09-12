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Искусственный интеллект поможет туристам отправиться на Северный Кавказ

Искусственный интеллект поможет туристам отправиться на Северный Кавказ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Благодаря разработке молодых ученых Северного Кавказа туристам станет проще планировать поездки в республики СКФО в соответствии со своими потребностями.

Стало известно, что сервис по поиску турмаршрутов основан на искусственном интеллекте, который проанализировав массив данных поможет выбрать тот вариант отдыха, который подходит под индивидуальные запросы. Об этом рассказал автор и главный разработчик проекта Юрий Петросян.

"Пользователи, не имеющие четкого плана для отпуска, выбирают теги по интересам, а затем алгоритмы анализируют выбранные варианты и на их основе предлагают наиболее подходящие туры. Таким образом, мы дарим клиентам персонализированные и уникальные путешествия"

– Юрий Петросян

Далее он подчеркнул, что сервис сможет обойти иностранных конкурентов благодаря созданию индивидуальных туров под конкретный запрос.

Туристы обзаведутся приложением для посещения &quot;Эльбруса&quot;

Туристы обзаведутся приложением для посещения "Эльбруса"

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