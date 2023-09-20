Иран приостановил авиарейсы в Азербайджан и Армению

Опубликовано: 13:36, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиасообщение между Ираном, Азербайджаном и Арменией приостановлено.

Иранское руководство отменило авиасообщение с Азербайджаном и Арменией на фоне ситуации в Карабахе.

"В связи с особой ситуацией в регионе и в соответствии с НОТАМ (извещение летному составу) <...> все рейсы между Ираном и Арменией, а также между Ираном и Азербайджанской Республикой будут отменены с сегодняшнего дня <...> до дальнейшего уведомления"

– глава его Организации гражданской авиации Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.