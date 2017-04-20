Массовое захоронение показали в Агдере

Участникам конференции показали массовое захоронение в Агдеринском районе. Здесь были обнаружены останки погибших в Карабахской войне.

Обнаруженное в селе Сырхавенд Агдеринского района массовое захоронение показали участникам международной конференции «Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей на установление истины».

В массовом захоронении были найдены останки порядка 15 человек, которые погибли в годы Карабахской войны. Участникам конференции рассказали, что в течение месяца тут проводились раскопки, поисковые работы велись в 6 точках.

Как отметил член рабочей группы Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных и пропавших без вести Заур Исмаилов, во время Карабахской войны на территории Агдеринского района велись ожесточенные бои.

"В этих боях погибло много азербайджанских военнослужащих. Тела большинства погибших военнослужащих не удалось вынести с поля боя. Они зарегистрированы в Государственной комиссии как пропавшие без вести"

- Заур Исмаилов

Исмаилов подчеркнул, что, по показаниям очевидцев, во время боевых действий был сбит грузовик с пятью военнослужащими и медсестрой. По его словам, предполагается, что найденные человеческие останки принадлежат им.

Кроме того, член группы добавил, что на этом же месте были обнаружены обломки военной машины. Он заключил, что всего здесь было выявлено 4 массовых и 2 отдельных захоронения.