Иран объявил о завершении ударов по Израилю

В Иране сообщили об окончании акции против Израиля. Ранее сегодня Исламская Республика атаковала еврейское государство сотнями ракет.

Акция Ирана в отношении Израиля завершена. Об этом рассказали в МИД Исламской Республики.

При этом в ведомстве отметили, что в случае ответа со стороны Израиля удары по еврейскому государству возобновятся.

"Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее"

– глава министерства Аббас Аракчи

Ранее сегодня Исламская Республика выпустила по Израилю четыре сотни ракет.