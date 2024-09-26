Вестник Кавказа

Иран объявил о завершении ударов по Израилю

ракеты
© Фото: сайт агентства IRNA
В Иране сообщили об окончании акции против Израиля. Ранее сегодня Исламская Республика атаковала еврейское государство сотнями ракет.

Акция Ирана в отношении Израиля завершена. Об этом рассказали в МИД Исламской Республики.

При этом в ведомстве отметили, что в случае ответа со стороны Израиля удары по еврейскому государству возобновятся.

"Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее"

– глава министерства Аббас Аракчи

Ранее сегодня Исламская Республика выпустила по Израилю четыре сотни ракет.

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