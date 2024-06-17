Информацию о заложниках в церкви в Махачкале опровергло МВД

Сведения о якобы взятых в заложники людях в Махачкале не соответствуют действительности, заявили в МВД Дагестана.
"19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена!"
– пресс-служба министерства
В ведомстве призвали не распространять информацию, которая не получила официального подтверждения.
Кроме того, в МВД констатировали, что боестолкновения продолжаются. В полиции также уточнили, что на данный момент удалось ликвидировать четырех боевиков.
Последние данные по погибшим и раненым озвучили в муфтияте Дагестана. Уточняется, что убиты в результате терактов девять человек, ранения получили 25.
В МВД заявляли о 6 погибших и 12 раненых полицейских, а также об одном убитом гражданском лице – священнике церкви в Дербенте.