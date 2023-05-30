Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Европе уже завтра

В Кишиневе 31 мая планируется провести большую встречу лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Германии.
"Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим"
– дипломат ЕС
Участие во встрече помимо Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца примет глава Евросовета Шарль Мишель. Переговоры будут проходить на полях Европейского политического саммита.
Ильхам Алиев считает, что на пути к подписанию мира не осталось препятствий, недавние трехсторонние переговоры в Москве он назвал конструктивными. Армянский премьер придерживается противоположного мнения. По его словам, встреча в Москве была неудовлетворительной, а мирный договор в ближайшее время подписан не будет. Документ не согласован, объявил премьер, поэтому никаких подписаний в Кишиневе в рамках седьмого раунда европейских переговоров Баку и Еревана не будет.