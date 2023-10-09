"Хезболла" назвала условие участия в конфликте Израиля и ХАМАС

Опубликовано: 13:07, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Хезболла" может присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля. Это произойдет, если Израиль предпримет шаги против Ливана.

Движение "Хезболла" не планирует включаться в конфликт между Израилем и ХАМАС, участие станет возможным лишь в том случае, если Израиль выступит против Ливана.

"Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник заявил, что его правительство получило гарантии от "Хезболлы", что оно не присоединится к боям, если только Израиль не будет притеснять Ливан"

– издание The Times of Israel

Накануне член руководства ливанской шиитской организации Хашем Сафи ад-Дин сообщал, что рассматривается вопрос о присоединении к операции против еврейского государства.

Отметим, что в воскресенье "Хезболла", чтобы выразить солидарность с "палестинским сопротивлением" совершила обстрел из минометов объектов Израиля на границе с Ливаном. В ответ израильские военные нанести удар по "инфраструктуре "Хезболлы".