"Хезболла" назвала условие участия в конфликте Израиля и ХАМАС

Движение "Хезболла" не планирует включаться в конфликт между Израилем и ХАМАС, участие станет возможным лишь в том случае, если Израиль выступит против Ливана.
"Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник заявил, что его правительство получило гарантии от "Хезболлы", что оно не присоединится к боям, если только Израиль не будет притеснять Ливан"
– издание The Times of Israel
Накануне член руководства ливанской шиитской организации Хашем Сафи ад-Дин сообщал, что рассматривается вопрос о присоединении к операции против еврейского государства.
Отметим, что в воскресенье "Хезболла", чтобы выразить солидарность с "палестинским сопротивлением" совершила обстрел из минометов объектов Израиля на границе с Ливаном. В ответ израильские военные нанести удар по "инфраструктуре "Хезболлы".