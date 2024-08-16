Губернатор Кубани потребовал до 1 сентября отремонтировать тротуары у школ

Глава Краснодарского края потребовал до 1 сентября завершить обновление тротуаров возле школ. Он подчеркнул, что это вопрос безопасности.

Губернатор Краснодарского края поставил перед местными властями задачу: до 1 сентября нынешнего года завершить обновление тротуаров возле школ. По его словам, в первую очередь, это вопрос безопасности детей.

«Безопасность детей мы должны обеспечить на всем пути от дома до школы - это значит, что к 1 сентября и ни днем позже, необходимо завершить обновление тротуаров, дорожной разметки и знаков, проверить исправность уличного освещения и эвакуировать бесхозный транспорт вблизи школ»

– Вениамин Кондратьев

По его словам, современные школы и образовательные учреждения должны соответствовать актуальным требованиям, в том числе и в плане инфраструктуры.

Качественное обновление тротуаров невозможно без привлечения опытных подрядчиков. Важно, чтобы работы выполнялись по современным технологиям с использованием качественных материалов. Об этом также говорил губернатор, настаивая на необходимости привлекать специалистов, обладающих высоким уровнем квалификации.