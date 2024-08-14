Вестник Кавказа

Аграрные классы начнут работать в школах Ингушетии с сентября

Аграрные классы начнут работать в школах Ингушетии с сентября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через полторы недели в некоторых школах Ингушетии запустят аграрные классы. Занятия будут проходить во внеурочное время.

С 1 сентября в 8 школах Ингушетии начнут работать аграрные классы. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы региона.

"В этих классах 250 ребят получат возможность углубленно изучать химию и биологию, познакомятся с современными технологиями в агрономии и, что особенно важно, смогут применить полученные знания на практике"

– Махмуд-Али Калиматов

Занятия будут проходить во внеурочное время.

Глава республики поведал, что в рамках обучения для школьников организуют экскурсии на различные предприятия и в техникумы, а также встречи с опытными аграриями.

Кроме того, он подчеркнул, что учащиеся будут посещать мастер-классы и семинары.

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