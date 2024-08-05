Вестник Кавказа

Многодетным семьям помогут собрать детей в школу в КЧР

Многодетным семьям помогут собрать детей в школу в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Единовременную выплату в размере 10 тыс рублей на каждого ребенка на покупку школьной и спортивной формы к новому учебному году могут получить многодетные семьи в КЧР. Об этом сообщают власти региона.

В РФ приближается новый учебный год, а это значит, что многие семьи столкнутся с необходимостью дополнительных трат для того, чтобы собрать ребенка в школу. Власти КЧР пришли на помощь нуждающимся: по инициативе главы региона каждая семья, где воспитывается более 6 детей будет получать 10 тыс рублей на каждого школьника. Всего в республике порядка четырех сотен таких семей.

 «Начался прием заявлений от семей, где есть шесть и более детей, на получение единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка на приобретение школьной и спортивной одежды к 1 сентября 2024 года» – пресс-служба главы и правительства республики.

Следует отметить, что на выплату также могут рассчитывать студенты колледжей и ВУЗов из многодетных семей.

 

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