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Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ставрополье: есть пострадавшие

Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ставрополье: есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
4 человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса в грузовиком. ДТАП произошло на подъезде к Ставрополю.

Несоблюдение правил дорожного движения водителем микроавтобуса едва не стоило жизни его восьми пассажирам, ехавшим из Ейска в Ставрополь. К счастью, в результате никто не погиб, однако пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в больнице.

Правоохранители установили, что авария произошла вечером на подъезде к региональной столице. Предположительно водитель микроавтобуса пренебрег соблюдением безопасной дистанции с впередиидущим транспортом и врезался в грузовик.

В настоящее время на месте продолжают работать правоохранители, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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