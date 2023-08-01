Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ставрополье: есть пострадавшие

Опубликовано: 18:54, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4 человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса в грузовиком. ДТАП произошло на подъезде к Ставрополю.

Несоблюдение правил дорожного движения водителем микроавтобуса едва не стоило жизни его восьми пассажирам, ехавшим из Ейска в Ставрополь. К счастью, в результате никто не погиб, однако пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в больнице.

Правоохранители установили, что авария произошла вечером на подъезде к региональной столице. Предположительно водитель микроавтобуса пренебрег соблюдением безопасной дистанции с впередиидущим транспортом и врезался в грузовик.

В настоящее время на месте продолжают работать правоохранители, устанавливаются все обстоятельства аварии.