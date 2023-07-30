Две жизни унесла авария в Дагестане

Опубликовано: 21:59, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ДТП с летальным исходом случилось сегодня в одном из районов Дагестана. Авария произошла вечером на трассе "Кавказ".

Страшная авария случилась сегодня в Дагестане, о ней рассказали в МВД республики.

Пока известна предварительная информация. Из нее следует, что трагедия произошла примерно в 17:00. Место ДТП – Каякентский район, трасса "Кавказ", 891-й километр.

В аварии столкнулись три автомобиля, два из них – иномарки:

Kia Rio,

Land Cruiser Prado,

Lada Priora.

На данный момент известно о двух жертвах - от полученных травм умерли водитель и пассажир Kia. Они умерли на месте событий.