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Две жизни унесла авария в Дагестане

Две жизни унесла авария в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ДТП с летальным исходом случилось сегодня в одном из районов Дагестана. Авария произошла вечером на трассе "Кавказ".

Страшная авария случилась сегодня в Дагестане, о ней рассказали в МВД республики.

Пока известна предварительная информация. Из нее следует, что трагедия произошла примерно в 17:00. Место ДТП – Каякентский район, трасса "Кавказ", 891-й километр.

В аварии столкнулись три автомобиля, два из них – иномарки:

  • Kia Rio,
  • Land Cruiser Prado,
  • Lada Priora.

На данный момент известно о двух жертвах - от полученных травм умерли водитель и пассажир Kia. Они умерли на месте событий.

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