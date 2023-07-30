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В Турции очередное смертельное ДТП с рейсовым автобусом

В Турции очередное смертельное ДТП с рейсовым автобусом
© Фото: TRT Haber
В Турции не прекращается череда утренних происшествий с общественным транспортом, в которых продолжают гибнуть люди: в турецкой провинции Карс с моста над пропастью глубиной в 50 метров сорвался рейсовый автобус, есть жертвы.

В Турции очередное ЧП, на этот раз не с туристическим, а с рейсовым автобусом, следовавшим из Бурсы в Карс. На подъезде к столице провинции пассажирский автобус сорвался с моста, нависшего в 50 м от пропасти, погибли семь человек, пострадали не менее 22, передает телеканал TRT Haber.

Происшествие случилось в районе деревни Каракурт, автобус упал в овраг, сейчас правоохранители устанавливают причины инцидента.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, спасатели и полиция. Один тяжелораненый пассажир госпитализирован в Эрзурум, также в больницы доставлены все пострадавшие в аварии.

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