В Аланье в ДТП попал автобус с туристами из Казахстана, есть жертвы

Опубликовано: 11:46, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: телеканал NTV

Сегодня утром в турецкой Аланье попал в дорожную аварию автобус с туристами из Казахстана, экскурсионный автобус врезался в грузовик, есть погибшие.

Экскурсионный автобус с казахстанскими туристами сегодня утром столкнулся с грузовиком на трассе в турецкой Алании, погибли двое человек, еще 12 человек пострадали, сообщил местный телеканал NTV.

"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар"

- телеканал NTV

Жертвами ДТП стали водитель автобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины. В аварии пострадали 12 пассажиров экскурсионного автобуса, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, все пострадавшие госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

Водителя грузовика, с которым столкнулся автобус, допрашивают в жандармерии, - добавили на телеканале.