РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Аланье в ДТП попал автобус с туристами из Казахстана, есть жертвы

В Аланье в ДТП попал автобус с туристами из Казахстана, есть жертвы
© Фото: телеканал NTV
Сегодня утром в турецкой Аланье попал в дорожную аварию автобус с туристами из Казахстана, экскурсионный автобус врезался в грузовик, есть погибшие.

Экскурсионный автобус с казахстанскими туристами сегодня утром столкнулся с грузовиком на трассе в турецкой Алании, погибли двое человек, еще 12 человек пострадали, сообщил местный телеканал NTV.

"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар"

- телеканал NTV

Жертвами ДТП стали водитель автобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины. В аварии пострадали 12 пассажиров экскурсионного автобуса, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, все пострадавшие госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

Водителя грузовика, с которым столкнулся автобус, допрашивают в жандармерии, - добавили на телеканале.

Автобус из Махачкалы врезался в &quot;Камаз&quot; - 12 пострадавших

Автобус из Махачкалы врезался в "Камаз" - 12 пострадавших

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version