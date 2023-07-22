Автобус из Махачкалы врезался в "Камаз" - 12 пострадавших

Опубликовано: 11:09, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На трассе "Кавказ" произошло столкновение автобуса и "Камаза", пострадали 12 человек, дорога перекрыта. Автобус следовал из Махачкалы в Ростов-на-Дону.

На трассе "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии этим утром произошла авария со множеством пострадавших, проезд перекрыт.

"Около 8.00 мск в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов", под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 32-летний местный житель"

– МВД КБР

Столкновение привело к тому, что 12 человек получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы. В результате ДТП автомобильный поток перенаправляется на объездную дорогу.

"Движение на участке автодороги перекрыто. Организован объезд через автомобильные дороги "Старый Черек-Черная Речка" и "Нарткала-Озрек-Хатуей"

– МДР КБР