Суровое ДТП с тремя грузовиками на «Дону»: водитель погиб

Опубликовано: 13:24, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рискованный маневр погубил водителя рефрежератора на трассе М-4 «Дон». По факту ведется расследование.

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения трех грузовиков на трассе М-4 "Дон".

Установлено, что один из водителей большегруза, ехавший по направлению к Краснодару не выдержал безопасного расстояния и врезался в два припаркованных на обочине грузовика.

«В результате ДТП водитель рефрижиратора умер, его личность устанавливается. Один из водителей "Камаза" пострадал»

– государственная компания "Автодор".

В настоящее время дорожная полиция выясняет все обстоятельства дела.

После аварии полиция перекрыла проезжую часть в сторону Новороссийска на 1 212 км М-4 "Дон", в настоящее время движение восстановлено.