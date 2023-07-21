Суровое ДТП с тремя грузовиками на «Дону»: водитель погиб

Рискованный маневр погубил водителя рефрежератора на трассе М-4 «Дон». По факту ведется расследование.
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения трех грузовиков на трассе М-4 "Дон".
Установлено, что один из водителей большегруза, ехавший по направлению к Краснодару не выдержал безопасного расстояния и врезался в два припаркованных на обочине грузовика.
«В результате ДТП водитель рефрижиратора умер, его личность устанавливается. Один из водителей "Камаза" пострадал»
– государственная компания "Автодор".
В настоящее время дорожная полиция выясняет все обстоятельства дела.
После аварии полиция перекрыла проезжую часть в сторону Новороссийска на 1 212 км М-4 "Дон", в настоящее время движение восстановлено.