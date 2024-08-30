Горную реку расчистили возле Эльбруса

В КБР расчистили русло реки Баксан. На работы было потрачено почти 250 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии завершили расчистку русла реки Баксан. Об этом рассказали в Минприроды России.

В рамках работ, которые выполнялись в период с 2022 по 2024 год, было расчищено 13 км реки, расположенной в Эльбрусском муниципальном районе.

В общей сложности Росводресурсы потратили за это время на расчистку реки чуть менее 250 млн рублей.

В пресс-службе ведомстве отметили, что благодаря проведенным работам улучшатся экологические условия проживания 5 тыс граждан.