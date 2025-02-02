Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках

Новые обитатели поселились в городском озере в Ессентуках. В результате активного зарыбления в нем теперь живут 350 кг карасей и тонна белого амура. Однако власти предупреждают: рыбалка под запретом.

Множество рыбы выпустили в городское озеро в Ессентуках, о ходе зарыбления рассказал мэр города-курорта Владимир Крутников.

По его словам, в водоеме с недавнего времени обитают караси (350 кг) и белый амур (целая тонна).

Градоначальник рассказал, что новые жители озера выполняют важную экологическую функцию.

"Эта рыба эффективно сокращает количество водной растительности, помогая контролировать ее распространение"

– Владимир Крутников

Власти намерены еще пополнить "население" озера. В частности, планируется запустить в него толстолобика в количестве одной тонны.

Мэр также предупредил рыбаков – как местных жителей, так и туристов – о том, что эту рыбу ловить нельзя, так как она помогает водоему оставаться чистым.