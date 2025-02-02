Вестник Кавказа

Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках

Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые обитатели поселились в городском озере в Ессентуках. В результате активного зарыбления в нем теперь живут 350 кг карасей и тонна белого амура. Однако власти предупреждают: рыбалка под запретом.

Множество рыбы выпустили в городское озеро в Ессентуках, о ходе зарыбления рассказал мэр города-курорта Владимир Крутников.

По его словам, в водоеме с недавнего времени обитают караси (350 кг) и белый амур (целая тонна).

Градоначальник рассказал, что новые жители озера выполняют важную экологическую функцию.

"Эта рыба эффективно сокращает количество водной растительности, помогая контролировать ее распространение"

– Владимир Крутников

Власти намерены еще пополнить "население" озера. В частности, планируется запустить в него толстолобика в количестве одной тонны.

Мэр также предупредил рыбаков – как местных жителей, так и туристов – о том, что эту рыбу ловить нельзя, так как она помогает водоему оставаться чистым.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1510 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Определена причина крупного возгорания в Ессентуках

Определена причина крупного возгорания в Ессентуках

В Ессентуках локализовали возгорание на заброшенном складе

В Ессентуках локализовали возгорание на заброшенном складе

Человек погиб на железнодорожной станции в Ессентуках

Человек погиб на железнодорожной станции в Ессентуках

Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Донская фирма возведет гостиницы в Ессентуках

Донская фирма возведет гостиницы в Ессентуках

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

В Ессентуках выписали пятерых детей после отравления

В Ессентуках выписали пятерых детей после отравления

В Ессентуках откроется завод по производству электроники

В Ессентуках откроется завод по производству электроники

В Ессентуках рассказали о состоянии отравившихся детей

В Ессентуках рассказали о состоянии отравившихся детей

В больницу в Ессентуках доставили 12 детей с отравлением

В больницу в Ессентуках доставили 12 детей с отравлением

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы