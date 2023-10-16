Горнолыжный курорт в Сочи закроется на ремонт

Опубликовано: 16:56, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Красная поляна» отремонтирует часть канатных маршрутов. Это обязательные меры перед началом сезона.

«Красная поляна» закроет восемь канатных маршрутов на профилактическое и ремонтное обслуживание. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

Отмечается, что с 17 октября по 29 октября не будут осуществлять свою работу маршруты «Восточный лес», «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря». При этом канатки «Аибга» и «Черная пирамида» заработают одновременно с открытием сезона.

Также на ремонт закроются «Красная поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» с 30 октября по 19 ноября.

Во время профилактических работ можно будет воспользоваться маршрутом «Поляна 960» и подняться на него при помощи бесплатного трансфера, который отходит от билетных касс.

Ранее отмечалось, что сезон горных лыж и сноубордов в Сочи в этом году может начаться раньше положенного срока, в связи с начавшимися снегопадами в горах. На прошлой неделе сугробы в сочинских горах достигали 20 см. Предполагается, что этот сезон порадует любителей активного отдыха большим количеством снега.

Сезон 2022 года стал разочарованием для фанатов эктрима. В горных районах Сочи было малоснежно, хотя первый снег в прошлом году выпал еще в сентябре.

Про курорт

Курорт «Красная поляна» считается одним из самых популярных в России. Ежегодно сюда стекаются сотни тысяч туристов не столько из РФ, но и из других стран. Только за этот год сочинский горный курорт посетили более 850 тыс туристов.