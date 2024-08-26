Красная Поляна начала подготовку к зиме

Несмотря на то, что на курортах Кубани стоит жара, а впереди еще бархатный сезон, который, по прогнозам синоптиков, будет долгим, в горах Сочи уже начали готовиться к зимнему сезону.

Прогнозы синоптиков о затяжном лете даже в средней полосе России – не повод расслабляться для тех, кто обеспечивает россиянам зимний отдых: так, к 1 декабря все системы курорта Красная Поляна, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс и принудительный спуск лавин, должны быть готовы к открытию зимнего сезона, и эта подготовка уже началась.

На курорте уже провели полное техобслуживание озер искусственного оснежения, сейчас здесь проверяют саму систему и пушки на склонах, дальше начнется техобслуживание канатных дорог и настройка системы безопасности, передает портал Юга.ру.

Еще один важный этап подготовки к зимнему сезону - подготовка противолавинной системы, сбрасывающей со склонов гор снежную массу со склонов. Специалисты отдела по активному воздействию на гидрометеорологические процессы для этого заполняют баллонами с кислородом и пропаном командные пункты, проверяют герметичность трубопроводов и датчики, а полностью систему запустят до начала ноября.

Также уже началась проверка полотна трасс для лыжников и сноубордистов, спасательных систем и подготовка снегоуплотнительной техники.

Обычно первый снег покрывает горы Сочи к середине октября, а горнолыжный сезон стартует в первых числах декабря.