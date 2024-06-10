Главы МИД Азербайджана и Турции поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции. Стороны обсудили двусторонние отношения и предстоящий саммит ОТГ в Шуше.
Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.
Руководители ведомств поговорили о работе по различным аспектам отношений между Баку и Анкарой и затронули вопросы, представляющие взаимный интерес.
Помимо этого, были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к неформальному саммиту Организации тюркских государств в Шуше.
Кроме того, Байрамов и Фидан обсудили международные и региональные дела.