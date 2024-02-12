Вестник Кавказа

Гимнастки из Азербайджана готовится к турниру в Румынии

Гимнастки из Азербайджана готовится к турниру в Румынии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В румынском Плоешти стартует международный турнир по художественной гимнастике. Первенство продлится до 25 февраля.

Азербайджанские гимнастки будут выступать на турнире Irina Deleanu Cup. Первенства стартует в Румынии 23 февраля. Соревнования продлятся два дня.

«На соревнованиях Азербайджан представят Илона Зейналова, Медина Демирова, выступающие во взрослой возрастной категории, а также юниорки Назрин Абдуллаева, Аян Садыгова и София Мамедова»

– расписание турнира

Отметим, что в Азербайджане художественная гимнастика очень популярный вид спорта, инфраструктура для его развития создана не только в Баку, но и в регионах. В 18 районах страны действуют секции, регулярно проходят соревнования.

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