Первый вице-президент Азербайджана пожелала гимнасткам новых побед

Сегодня вечером первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала на своей странице в соцсети публикацию, посвященную успешному выступлению азербайджанских гимнасток в групповых упражнениях.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию, в которой поблагодарила за удачное выступление на Олимпиаде в Париже азербайджанскую команду по групповым упражнениям.

"Браво! Горжусь вами! Дорогие гимнастки, благодаря вашему труду, упорству и желанию быть лучшими – прогресс налицо! Спасибо вам за ваше мастерство, стремление к победе и грациозное исполнение самых сложных элементов! Новых побед и достижений вам! Люблю вас!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, сегодня в финале группового многоборья на Олимпийских играх в столице Франции команда в составе Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Зейнаб Гумметовой заняла пятое место, показав самый успешный результат на Олимпиадах: на олимпийском турнире в Пекине в 2008 году азербайджанские грации в групповом многоборье стали седьмыми, на ОИ-2020 в Токио они заняли десятое место.