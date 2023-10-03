Франция не хочет видеть мира на Южном Кавказе

Опубликовано: 21:05, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана заявил, что заявления Парижа о "блокаде" не приближают мир в регион. Там добавили, что Франция сорвала все маски в контексте ее претензий на роль нейтрального посредника.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал последнее заявление главы французской дипломатии Катрин Колонны.

Он назвал заявления министра из Франции о "блокаде" и "вынужденных переселенцах" лживыми, которые не приближают Южный Кавказ к миру и стабильности.

"Заявление Катрин Колонны "Франция всегда с Арменией" окончательно сорвало все маски в контексте претензий Франции на роль нейтрального посредника"

- Айхан Гаджизаде