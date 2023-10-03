Байрамов: Баку полон решимости продвигать мирную повестку с Ереваном

Попытки придать закончившемуся конфликту Азербайджана и Армении религиозный оттенок недопустимы, заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов на встрече с главой ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.
Он подчеркнул, что двойные стандарты, с которыми столкнулся Баку и попытки придать завершившемуся конфликту религиозный оттенок препятствуют достижению мира на Южном Кавказе.
Руководитель МИД АР также рассказал о шагах Азербайджана по восстановлению культурного и религиозного наследия, разрушенного за 30 лет оккупации азербайджанских земель.
Кроме того, Байрамов напомнил, что Баку полон решимости продвигать мирную повестку с Ереваном, а также процесс реинтеграции армян Ханкенди в азербайджанское общество.
В заключение глава азербайджанкой дипломатии сообщил, что разоружение армянских боевиков на территории Азербайджана придало импульс усилиям по достижению мира в регионе.