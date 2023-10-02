Миссия ООН оценила ситуацию в Карабахе

Опубликовано: 23:55, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Миссия ООН дала оценку нынешней ситуации в Карабахе. В частности, в рамках поездки делегация поговорила с жителями Ханкенди и на месте ознакомилась с текущим состоянием социальных учреждений.

Миссия Организации Объединенных Наций и резидент-координатор организации в республике, прибывшие накануне в Карабахский регион Азербайджана, поделилась впечатлениями от поездки.

В сообщении на сайте ООН сказано, что во время посещения Ханкенди делегация пообщалась с городскими жителями и другими лицами. Представители всемирной организации также ознакомились с нынешним состоянием медицинских и образовательных учреждений.

"Миссия констатировала, что в Ханкенди гражданская и общественная инфраструктура, включая больницу, школу, жилые дома, культурные и религиозные объекты, не были повреждены. Кроме этого, миссия заметила, что правительство Азербайджана готовится к восстановлению услуг здравоохранения и прочих бытовых услуг в Ханкенди"

– ООН

При этом миссия обратила внимание на то, что она не получала никаких жалоб от местного населения.

"Миссия подчеркнула, что ей не поступали жалобы ни от местного населения, ни от других собеседников о фактах насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня"

– говорится в сообщении

Миссия также посетила ППП "Лачин" на армянской границе. Кроме того, проезжая через Агдам, делегация отметила необходимость разминирования вернувшихся под контроль Азербайджана земель, а также понаблюдала за ходом восстановительных работ.